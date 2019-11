Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Häufung von versuchten Anrufstraftaten im Bereich der Stadt Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Zu einer großen Anzahl von versuchten Anrufstraftaten kam es am Mittwochabend, 21.11.19, vor allem im Bereich der Stadt Weil am Rhein. In über 20 Fällen wurden hier Personen angerufen und von sogenannten "falschen Polizeibeamten" über ihre finanziellen Verhältnisse ausgefragt. In keinem der bislang bekannt gewordenen Fälle kam es jedoch zu einer anschließenden Geldübergabe. Bei dieser Betrugsmasche werden vor allem lebensältere Personen von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Dieser berichtet von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und bietet bei der Sicherung von Wertgegenständen "Hilfe" an. Anschließend werden die Angerufenen üblicherweise dazu aufgefordert Bargeld oder Wertgegenstände an einen Abholer zu übergeben. In den vergangenen Wochen kam es im Bereich Lörrach tatsächlich zur Übergabe von hohen Bargeldbeträgen.

Bitte beachten Sie folgende Tipps und Hinweise und sprechen Sie bitte mit Bekannten und Angehörigen darüber: * Tipps der Polizei * Die Polizei wird Ihnen niemals anbieten, Ihre Wertsachen zu verwahren. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Wenn möglich notieren Sie die angezeigte Telefonnummer. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Beim geringsten Verdacht: Melden Sie sich über Notruf 110. verwenden Sie hierbei nicht die Rückruffunktion an Ihrem Telefon. Weitere Informationen zum Thema unter https://polizei-beratung.de

