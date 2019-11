Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Zeugensuche nach Unfallflucht in der Hauptstraße - Sachschaden an geparktem Auto

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, 20.11.19, gegen 11 Uhr, in der Hauptstraße in Kandern. Hier wurde an einem geparkten Suzuki der linke Außenspiegel abgefahren, wobei Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um ein schwarzes Auto gehandelt haben. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben zum Verursacher machen können.

