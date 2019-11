Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg (Mooswald): Fahrgäste im Linienbus nach Gefahrenbremsung verletzt

Unfallflucht

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Freiburg, Elsässer Straße, kurz nach der Bus-Haltestelle "Falkenbergstr.":

Am 15.11.2019 gegen 18:00 Uhr musste ein Omnibus aufgrund eines gestürzten Fahrradfahrers einen Gefahrenbremsung durchführen. Der Omnibus befuhr die Elsässer Straße in Fahrtrichtung Paduaallee. Auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg kam ein in gleicher Richtung fahrender Fahrradfahrer zu Sturz.

Da nicht klar war, ob der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn gerät, führte der Fahrer des Omnibusses eine Gefahrenbremsung durch, woraufhin im Bus befindliche Fahrgäste zu Sturz kamen und sich verletzten.

Obwohl der Fahrradfahrer durch den Omnibusfahrer angesprochen wurde, fuhr dieser, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weiter.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761 / 8823100 zu melden.

ef/jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell