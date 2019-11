Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Feuerwehreinsatz nach Brandalarm in Grundschule - Fehlalarm

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.11.19, gegen 12:35 Uhr, musste die Feuerwehr Kandern zu einem Brandalarm in die Grundschule ausrücken. Offensichtlich gelangte durch ein im Keller geöffnetes Fenster, möglicherweise aufgrund der derzeitigen Witterungsbedingungen, Rauch von den umliegenden Kaminen in das Gebäude. Hierdurch löste die Brandmeldeanlage aus. Personen- oder Sachschaden ist nicht entstanden. Neben der Feuerwehr aus Kandern mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

