Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg-Bärental: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit, hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am 19.11.2019, gg. 17:22 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw die B317 vom Feldberg kommend in Richtung Bärental. Aus Unachtsamkeit fuhr dieser auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 37-jährigen Fahrzuglenkerin auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Geschädigten auf ein weiteres, entgegenkommendes Auto geschoben, welches zu diesem Zeitpunkt gerade ein Pannenfahrzeug überholte. Durch die Kollision wurden die 3 beteiligten Fahrzeuglenker leicht verletzt, woraufhin sie in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Erstversorgung verbracht wurden.

Der entstandene Gesamtschaden an den 3 Fahrzeugen beziffert die Polizei auf ca. 55.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

