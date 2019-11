Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim: Geparktes Auto beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.11.2019, gegen 15:40 Uhr, befuhr der bisher unbekannte Unfallverursacher die Hessenstraße in Forchheim in Richtung Riegel. Auf Höhe der Hausnummer 15 streifte der Verursacher einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Peugeot 206. Dabei wurde der linke Kotflügel, sowie der linke Seitenspiegel, beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

