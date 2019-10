Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis u. a.

Zweibrücken (ots)

Nach kurzer Verfolgung konnte am 23.10.2019 gegen 00:30 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer gestellt werden, der einer Funkstreifenbesatzung in der Dinglerstraße aufgefallen war, weil er mit einem unbeleuchteten Krad auf dem Gehweg in Gegenrichtung unterwegs war.

Über die Bismarckstraße und Uhlandstraße wollte der Mann auf den Herzogplatz flüchten, wo er beim Einfahren mit dem Vorderrad an einem Betonpoller hängen blieb und zu Fall kam. Verletzt wurde er dabei nicht.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis für das Motorrad besitzt und das Gefährt nicht versichert ist. Der 25-Jährige stand zudem unter Alkohol- (Test ergab 0,53 Promille Atemalkoholgehalt) und Amphetamineinfluss und hatte ein Springmesser (verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz) mit Amphetaminanhaftungen bei sich. Das Messer wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich wegen der Delikte im Straßenverkehr (Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

