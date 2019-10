Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen an Kraftfahrzeugen fortgesetzt

Zweibrücken (ots)

Vom 21.10.2019, 23:00 Uhr bis 22.10.2019, 01:00 Uhr und am 22.10.2019 zwischen 07:00 Uhr und 08:15 Uhr wurden bei zwei Standkontrollen in der Hombuger Straße und in der Landauer Straße weitere 25 Fahrzeuge mit Beleuchtungsmängeln festgestellt und ebenso viele Mängelberichte ausgestellt. Vier Fahrzeugführer wurden wegen Fahrens mit Nebelscheinwerfern gebührenpflichtig verwarnt, sechs weitere wegen Nichtmitführens von Papieren, TÜV-Verstößen und sonstiger Verfehlungen. Gegen einen Fahrzeugführer musste ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, weil er sein Kind überhaupt nicht gesichert hatte.

