Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Pirmasens (ots)

Eine Zeugin meldete gestern gegen 09:15 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der an einer Tankstelle in der Bitscher Straße in ein Auto eingestiegen und weggefahren sei. Der 53jährige Mann konnte an der Halteradresse angetroffen werden. Die Beschreibung stimmte überein und er räumte die Fahrt ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,79 Promille. Außerdem gab er an, dass er Medikamente zu sich genommen hatte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

