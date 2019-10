Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 21.10.2019 zwischen 19:32 Uhr und 20:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen 1er BMW, der in der Bleicherstraße vor der alten Feuerwache abgestellt war. Der Schaden an der Fahrzeugverkleidung vorne links beträgt ca. 500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken per Tel. 06332/976-200 oder E-Mail (pizweibruecken@polizei.lp.de)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell