Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 21.10.2019 zwischen 08:15 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine dunkelblaue Mercedes A-Klasse, die auf dem Parkplatz Höhe Alte Ixheimer Straße 78 geparkt war. Durch den möglicherweise beim Rangieren verursachten Kontakt entstand an der A-Klasse Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken per Tel. 06332/976-200 oder E-Mail (pizweibruecken@polizei.lp.de)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell