Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kontrollen mit Schwerpunkt Beleuchtung

Pirmasens-Polizeidirektion (ots)

Am gestrigen Tag wurden im Dienstbezirk der Polizeidirektion mehrere Verkehrskontrollen durch die Dienststellen Pirmasens, Zweibrücken, Dahn und Waldfischbach mit Schwerpunkt Beleuchtung durchgeführt. Von den frühen Morgenstunden bis in die späteren Abendstunden wurden an 15 verschiedenen Kontrollstellen insgesamt 335 Fahrzeuge kontrolliert. In 98 Fällen wurden Mängel festgestellt, davon war in 87 Fällen die Beleuchtung betroffen. 22 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Festzuhalten bleibt, dass an jedem dritten Fahrzeug Mängel vorhanden waren und bei 26 Prozent, also bei jedem vierten Fahrzeug, Beleuchtungsdefekte festgestellt wurden. Gerade in der sogenannten "dunklen Jahreszeit" sind funktionstüchtige und richtig eingestellte Scheinwerfer und Leuchten nicht nur für die eigene Sicherheit von größter Bedeutung. Anhand der hohen Prozentzahlen wird deutlich, dass solche Kontrollen für die allgemeine Verkehrssicherheit erforderlich sind und zukünftig auch weiterhin durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell