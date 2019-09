Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alarmanlage vertrieb Autoknacker

Emmerich (ots)

Bei dem Versuch, in der Nacht zu Montag, 23.09.19, einen VW-Multivan zu stehlen, haben die Täter die Alarmanlage ausgelöst. Das Fahrzeug war auf der Verborgstraße in Hüthum abgestellt. Die Anlage löste gegen 00.30 Uhr aus, offenbar, als sich die Diebe am Pkw-Schloss zu schaffen machten, wodurch auch der Besitzer auf die Tat aufmerksam wurde. Draußen konnte er jedoch keine Personen mehr feststellen, die zwischenzeitlich das Weite gesucht hatten. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell