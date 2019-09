Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Straelen (ots)

Einen älteren blauen VW-Pritschentransporter mit Klever Kennzeichen sowie zwei Kisten mit Altbatterien haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag, 22.09.2019, bei einem Einbruch in einen Kfz-Betrieb auf der Junkersstraße gestohlen. Hierzu hebelten die Täter zunächst ein Metalltor auf, wodurch sie sich Zugang zum Firmengelände verschafften. Dort hebelte sie die Metalltüren zu drei Hallen auf. Die Kisten mit den Batterien transportierten sie offensichtlich mit Hilfe eines Radladers ab, der in einer der Lagerhallen abgestellt war. Insofern ist es durchaus möglich, dass die Täter bei ihren Aktivitäten beobachtet worden sein könnten. Ob die Diebe noch weitere Beute gemacht haben, bedarf ebenfalls noch der Klärung. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell