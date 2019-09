Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rücknahme OTS Meldung, Auftragsnummer 3797859

Rheurdt (ots)

Der Einbruch in das Tennisheim in Schaephuysen wurde bereits am Freitag, 20.09.19, mit der Auftragsnummer 3796509 gemeldet. Ich bitte, das Versehen zu entschuldigen. (SI)

