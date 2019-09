Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Tennisheim

Rheurdt (ots)

Lediglich drei Schachteln Zigaretten haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Tennisheim die TC Schaephuysen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.-20.09.2019) erbeutet. Hierzu durchtrennten sie zunächst den Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Vereinsgelände. Im Anschluss gelangten sie in das Gebäude, in dem sie die Verglasung neben der Eingangstüre einschlugen. Der Platzwart der Anlage hatte die Tat am 20.09. gegen 08.15 Uhr bemerkt. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro beziffert. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

