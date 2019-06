Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190621.3 Dobersdorf: Größere Menge Dieselkraftstoff entwendet

Dobersdorf (ots)

Zwischen dem 19. Juni, 18:00 Uhr, und dem 20. Juni, 7:20 Uhr, haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Dobersdorf Kraftstoff entwendet. In der besagten Nacht öffneten Unbekannte an Baumaschinen eines Unternehmers im Ortsteil Mörken Treibstofftanks und entwendeten eine größere Menge Dieselkraftstoff. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3000 EUR geschätzt. Die Polizeistation Schönkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen des Geschehens. Diese können sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 04348-2154900 melden.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell