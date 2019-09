Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch scheiterte

Emmerich (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag versucht, in ein Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße einzudringen. Hierzu schlugen sie kurzerhand die Verglasung der Eingangstüre ein. Der Hausmeister des Objekts war durch die Einbruchsgeräusche gegen 01.00 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden und hatte die Tat bemerkt. Daraufhin entfernten sich mehrere Verdächtige in unbekannte Richtung. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

