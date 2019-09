POL-ROW: ++ 74-jähriger Autofahrer kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Hellwege. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 205 zwischen Hellwege und Ahausen ist am Dienstagnachmittag ein 74-jähriger Autofahrer aus dem Südkreis tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann kurz nach 14 Uhr mit seinem VW Lupo in Richtung Ahausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Kleinwagen mit einem Straßenbaum. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sottrum und Hellwege befreiten den Verletzten aus dem Fahrzeugwrack. Für den Senioren kam jedoch die Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden. Für die Zeit der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

