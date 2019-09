Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Weeze (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann aus Weeze ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (23.09.2019) lebensgefährlich verletzt worden. Eine Passantin sowie Autofahrer waren gegen 08.15 Uhr auf der Gocher Straße (B9)auf den auf dem Radweg im Bereich der Rampenbrücke sitzenden Mann aufmerksam geworden und hatten einen Rettungswagen alarmiert. Noch bevor dieser eintraf, sprang der Mann auf und lief wenige Meter weiter und dann auf die Fahrbahn. Dort wurde er vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Kleintransporters der niederländischen Feuerwehr am Kopf getroffen. Hierdurch erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Duisburg gebracht werden. Der Kleintransporter wurde sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet. Die B9 war bis 11.00 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. (SI)

