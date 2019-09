Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch scheiterte

Goch (ots)

Durch die Aufmerksamkeit eines Zeugen wurde offensichtlich ein Einbruch in ein Handygeschäft vereitelt. Der 26-jährige Gocher war am Sonntagmorgen gegen 06.20 Uhr auf der Voßstraße durch Hebelgeräusche auf drei Männer aufmerksam geworden, die offenbar im Begriff waren, in den Verkaufsraum einzubrechen. Daraufhin brachen die Unbekannten die Tat ab und flüchteten in die Königsstraße in die Hamerstraße. Der Zeuge schätzt die drei als unter 20 Jahre alt ein. Einer war mit einer hellblauen dickeren Jacke, die anderen beiden dunkel bekleidet. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

