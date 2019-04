Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (572) Zeugen nach Einbruch in Schulgebäude gesucht

Fürth (ots)

Unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.04.2019) in ein Schulgebäude in der Fürther Südstadt ein und richteten hohen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Freitag 17:00 Uhr und Samstag 08:30 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter vermutlich über ein Baugerüst Zutritt in das Schulgebäude in der Fronmüllerstraße 30. Im Inneren beschädigten die Täter verschiedene Einrichtungsgegenstände und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen verschiedene Elektrogeräte.

Der Entwendungs- sowie der Sachschaden betragen nach ersten Schätzungen insgesamt ca.10.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth bittet Zeugen, denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl

