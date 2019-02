Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zigarettenautomat in Hunteburg aufgebrochen

Bohmte (ots)

An der Dammer Straße brachen Unbekannte zwischen Samstag und Montagmittag einen Zigarettenautomaten auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710.

