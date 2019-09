Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Diebstahl von Motorrädern

Emmerich (ots)

Gleich zwei Versuche, in der Nacht zu Freitag (20.09.2919), Motorräder der Marke Suzuki zu entwenden, sind im Ortsteil Elten gescheitert. Eines der Krafträder war auf dem Wildweg in Höhe des dortigen Campingplatzes abgestellt und durch die Unbekannten, nachdem sie versucht hatten, dass Schloss zu knacken, 30 Meter weiter abgestellt und zurückgelassen worden. Das andere Motorrad war auf der Straße Neustadt in Höhe Hausnummer 94 geparkt. Dort hatten die Diebe den Kabelbaum freigelegt und angeschnitten. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell