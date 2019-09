Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Viele Autofahrer deutlich zu schnell!

Uedem (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes haben auf der Tönisstraße in Höhe des Sportplatzes in Uedem an zwei Tagen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Während der an einem Vor- bzw. einem Nachmittag angesetzten Kontrollen wurden insgesamt 2.022 Fahrzeuge gemessen. An der Örtlichkeit gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Insgesamt 553 Verstöße wurden hier festgestellt. 453 Fahrer erwartet ein Verwarngeld und 100 Fahrer eine Anzeige. Mehr als jedes vierte Fahrzeug fuhr hier teilweise deutlich schneller als erlaubt. Der traurige "Spitzenreiter" wurde mit 74 Km/h gemessen, was eine Geldbuße von 280 Euro, ein Fahrverbot von zwei Monaten und zwei Punkte beim Kraftfahrbundesamt nach sich zieht. 9 weitere Fahrzeugführer erhalten ein Fahrverbot von 1 Monat und 1 Punkt in Flensburg. Die Polizei hat eine Fortsetzung der Kontrollen angekündigt. (SI)

