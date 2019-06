Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparkter Motorroller gerät in Brand

Gronau (ots)

Ein brennender Motorroller hat am Samstag in Gronau auch eine Radstation am Bahnhof in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug hatte dort gestanden und war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 09.30 Uhr und 19.15 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.000 Euro.

