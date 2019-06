Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin stürzt bei Hunde-Konflikt

Gronau (ots)

Die Attacke eines anderen Hundes auf ihren eigenen Vierbeiner hat am Samstag in Gronau eine Fahrradfahrerin zu Fall gebracht. Sie erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Die 55-Jährige war gegen 21.00 Uhr unterwegs, als es am Heerweg zu dem Vorfall kam: Der Hund einer 51-jährigen Spaziergängerin hatte sich losgerissen und das Tier angegriffen, das die Radfahrerin an der Leine hielt.

