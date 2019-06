Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin auf Kreuzung erfasst

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 78 Jahre alte Radfahrerin am Samstag bei einem Unfall in Gescher zugezogen. Die Gescheranerin war gegen 22.50 Uhr auf Prozessionsweg in Richtung der Straße Riete unterwegs. Auf der Kreuzung mit der Straße Schultenrott kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Wagen eines 51-jährigen Gescheraners. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell