POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 08.02.2019

Handtaschendiebstahl

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits am 02.02.2019 gegen 14.30 Uhr einer 65 jährigen Münchehöferin, während eines Einkaufes in einem Seesener Verbrauchermarkt, die Handtasche mit Bargeld und div. persönlichen Dokumenten entwendet. Der Frau entstand dadurch ein Schaden von insgesamt 535 Euro. (gol)

Verkehrsunfall

Am 07.02.2019, um 17.55 Uhr, kam es in der Seesener Jacobsonstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 46jährige Rhüdenerin hatte es unterlassen, ihren Transporter gegen Wegrollen zu sichern, sodaß dieser gegen den parkenden Pkw eines Rhüdener stieß. An diesem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. (gol)

