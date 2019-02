Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 08.02.2019.

Goslar (ots)

Tankdeckel beschmiert.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 18.00 Uhr, bis Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter den Tankdeckel eines auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der von-Garßen-Straße, Höhe Haus Nr. 12, abgestellten grauen Skoda Rapid mit GS-Kennzeichen mit schwarzer Farbe. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, zwischen 09.00 und 11.30 Uhr, wurde ein in den Parkbuchten vor einem Hotel in der Rosentorstraße ordnungsgemäß abgestellter weißer BMW 316D mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken im vorderen rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Geschwindigkeitskontrolle.

Goslar. Am Freitagvormittag führte die Polizei Goslar mit tatkräftiger Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B6, Höhe Jerstedt, durch. Der Hauptaugenmerk lag dabei auf deutliche Geschwindigkeitsübertretungen. Im dreistündigen Messzeitraum wurden 5 Fahrzeugführer festgestellt, die die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h um mindestens 25 km/h überschritten hatten, wobei die höchste gemessene Geschwindigkeit 101 km/h betrug. Gegen alle Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

