Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Vreden (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag in Vreden ereignet hat. Ein 58-jähriger Velener befuhr gegen 16.10 Uhr die Overbergstraße in Richtung Wüllener Straße. Ein hinter ihm fahrender 25-jähriger Vredener hatte nach eigenen Angaben kurz nach unten geblickt, um eine Getränkedose abzustellen. In diesem Moment prallte er mit seinem Fahrzeug auf das vorausfahrende auf. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

