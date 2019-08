Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen

Tübingen (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Tübingen haben am gestrigen Donnerstagabend (08.08.2019) gegen 18:30 Uhr eine vermisste 94-Jährige im Tübinger Stadtgebiet angetroffen. Die Seniorin war offenbar gegen 17:00 Uhr unbemerkt mit ihrem Rollator aus einem Altenwohnheim in der Schmiedetorstraße entschwunden und wurde kurz darauf der Polizei als vermisst gemeldet. Bundespolizisten trafen die offenbar demente Frau kurze Zeit später in der Tübinger Wilhelmstraße an und brachten sie im Anschluss wohlbehalten in ihr Seniorenwohnheim zurück.

