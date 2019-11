Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, wurde vor der Rathaus-Apotheke in der Hauptstraße in Elzach ein Unfall verursacht. Ein Kastenwagen touchierte im Vorbeifahren ein parkendes Auto und zerstörte hierbei dessen Außenspiegel. Anstatt anzuhalten, wie es vorgeschrieben ist, fuhr der Fahrer des Kastenwagens weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Um Hinweise zum Unfallablauf und zur Beschreibung des Kastenwagens wird gebeten. Telefon: 07682 9091-96 oder 07681 / 4074-0.

jb

