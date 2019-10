Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtrag zu Auftrag Nr. 3823973 vom 18.10.2019 ; 13.25 Uhr (Ursache für Brand in Wesermühlen aufgeklärt - Täter festgenommen) Haftbefehl erlassen

Gegen den 23 jahre alten Mann, der gestanden hat, am Mittwochabend (16.10.2019) ein Feuer in den alten Wesermühlen in Hameln gelegt zu haben, hat ein Richter am Amtsgericht Hameln einen U-Haftbefehl erlassen.

Der Mann wurde einer Justizanstalt zugeführt.

