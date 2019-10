Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Fahrzeugbrand in Deensen Vermutlicher technischer Defekt

Stadtoldendorf OT Deensen (ots)

Am Donnerstagabend um 20:26 h wurden die Feuerwehren aus Stadtoldendorf, Deensen, Arholzen und Schorborn über ihre Leitstelle alarmiert. Im Ebersteinweg stand der Motorraum eines VW Bus in Flammen. Mit insgesamt 30 Feuerwehrleuten konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden und ein Übergreifen der Flammen auf einen in der Nähe abgestellten Wohnwagen verhindert werden. Die Ermittlungen der Polizei Stadtoldendorf gehen in Richtung eines technischen Defekts am Fahrzeug. Der VW Bus war 45 Minuten vor der Brandentdeckung in der Einfahrt abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 8000,- Euro. Durch die Hitzeinwirkung wurde der Wohnwagen leicht beschädigt, die Reparaturkosten dürften sich auf ca. 2000,- Euro belaufen.

