POL-HOL: Fahndung nach unbekanntem Einbrecher

Boffzen (ots)

Bereits am Sonntag, 30.06.2019, brach ein unbekannter männlicher Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Boffzen ein. Der Mann hebelte gegen 23.00 Uhr die Terassentür auf und gelangte so in die Wohnung, wo er auf die zum Tatzeitpunkt 18-Jährige Zeugin traf, die durch ein Geräusch wach wurde.

Auf die Frage, was der Täter in der Wohnung mache, habe er in Hochdeutsch geantwortet, dass er Polizeibeamter sei. Dann habe er die Wohnung umgehend verlassen.

Anhand der Beschreibung der Zeugin wurde ein Phantombild gefertigt. Dieses wurde durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Der männliche Täter sei ca. 50- 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank gewesen. Er habe kurze, dunkel bis hellgraue Haare mit leichten Geheimratsecken habt. Bekleidet sei der Mann zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen T-Shirt mit V-Ausschnitt, einer knielangen blau-karierten Hose, längeren dunkle Socken und festen Turnschuhen gewesen. Außerdem habe er einen dunklen Rucksack mitgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/958-0 entgegen.

