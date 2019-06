Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190610.5 Wesselburen: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Wesselburen (ots)

Freitagabend ist es der Polizei dank des Hinweises von Zeugen gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines jungen Mannes in Wesselburen aufzudecken. Der musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 22.30 Uhr wendeten sich Verkehrsteilnehmer an die Polizei, nachdem sie kurz vor Wesselburen auf einen Audi aufmerksam geworden waren, dessen Fahrer seinen Wagen mitunter in den Gegenverkehr lenkte und teils mit nur 20 km/h führte. In der Eiderstedter Straße verschwand das Auto schließlich auf einem Hinterhof, zwei Männer stiegen aus und begaben sich in ein Gebäude. Hier traf eine Streife die beschriebenen Personen schließlich auch an und identifizierte den Fahrer des Audis zweifelsfrei. Er war 27 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,34 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der Beschuldigte muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Merle Neufeld

