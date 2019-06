Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190610.4 Dellstedt: Traktor bei Unfall auseinandergerissen

Dellstedt (ots)

Sonntagabend hat sich in Dellstedt ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor ereignet. Die beiden Insassen erlitten schwere Verletzungen, an den Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mitarbeiter eines Lieferservice um 20.40 Uhr auf der Kreisstraße 44, Lange Reihe, in Richtung Dellstedt unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve dürfte der 21-Jährige mit seinem Volkswagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Trecker mit Anhänger seitlich kollidiert sein. Hierbei riss der Motorblock des Traktors ab, der vordere Teil des Fahrzeugs verdrehte sich. Zum Stillstand kam das landwirtschaftliche Gespann im Straßengraben seitlich an einem Wall. Der Unfallverursacher und der 75-jährige Geschädigte konnten sich ohne Hilfe aus den Unfallwracks befreien, mit einem Rettungswagen kamen sie jeweils schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ob möglicherweise das Bedienen eines Handys unfallursächlich gewesen ist, bleibt im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen zu klären. Die Beamten beschlagnahmten das Mobiltelefon des Unfallverursachers.

Die Bergungsarbeiten erstreckten sich bis nach Mitternacht. Insbesondere mit dem auseinandergerissenen Traktor und dem angehängten Silageanhänger hatte der Abschleppdienst seine Mühen. An dem Traktor und an dem Bora entstanden Totalschäden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 55.000 Euro liegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell