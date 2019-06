Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190610.3 Itzehoe: Trennung wider Willen

Itzehoe (ots)

Dank der Hilfe der Polizei hat eine blinde Seniorin am Sonntagnachmittag in Itzehoe wieder zu ihrem verlustig gegangenen Begleiter gefunden. Der war unfreiwillig in einem Restaurant eingeschlossen worden.

Gegen 15.45 Uhr alarmierte eine besorgte Itzehoerin die Polizei, nachdem sich ein Verwandter für einen kurzen Toilettengang von ihr verabschiedet hatte und nach rund 30 Minuten noch nicht wieder zurückgekehrt war. Da die Frau selbst sich aufgrund ihrer Erblindung nicht auf die Suche nach dem 86-Jährigen machen konnte, unterstützten die Beamten sie hierbei. Die machten den aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde Stammenden schließlich auf der Toilette einer Gaststätte in der Innenstadt aus - hier war der Herr nach Ladenschluss unbeabsichtigt eingeschlossen worden. Ein Verantwortlicher befreite den Rentner, so dass dieser seinen Wochenendausflug mit der 85-Jährigen gemeinsam fortsetzen konnte.

Merle Neufeld

