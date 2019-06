POL-IZ: 190610.1 Brunsbüttel: Seeunfall im Nord-Ostsee-Kanal

Polizeidirektion Itzehoe

In der Nacht zum Sonntag hat sich am Fähranleger Kudensee ein Seeunfall ereignet, bei dem ein Schwellschaden entstanden ist. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Gegen 02.00 Uhr teilte die Verkehrszentrale Nord-Ostsee-Kanal mit, dass der Fährschiffsführer der Wagenfähre Stettin gemeldet habe, dass seine Fähre während der Vorbeifahrt des Tankers "Latana", Flagge Norwegen, durch Sog- und Wellenschlag sehr stark in Bewegung geraten ist und dadurch ein Sachschaden an dem Anleger entstand - ein Brückentrageseil riss durch den Wellenschlag ab. Die Fähre selbst blieb unversehrt, zu Umwelt- und Personenschäden kam es nicht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache leiteten Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel in der Schleuse Brunsbüttel ein.

