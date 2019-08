Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 50-jährige Frau aus Neustadt (Wied) vermisst

Koblenz (ots)

Die Polizei Straßenhaus sucht derzeit nach einer vermissten 50-Jährigen, die letzmals am Freitag, 09.08.2019, gegen 21.00 Uhr, gesehen wurde. Frau H. ist wohnhaft in Neustadt/Wied, Ortsteil Fernthal und dürfte mit ihrem schwarzen Pkw, einem Fiat Punto mit dem Kennzeichen NR-HR 610, unterwegs sein. Frau H. ist circa 168 cm groß, hat schwarze schulterlange Haare und eine schmale Figur. Über ihre Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Suchmaßnahmen, in die u. a. auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, verliefen bislang ergebnislos.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Straßenhaus (Tel.: 02634 9520) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

weitere Infos unter: https://s.rlp.de/nDPsv

