Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen nach Graffiti-Sprühereien gesucht

Koblenz Bereich Südallee (ots)

In der Nacht zum 10.08.2019 kam im Bereich Südallee, Kurfürstenstraße, Roonstraße, Emil-Schüller-Straße und letztendlich auch an der Außenwand der KV MYK am Friedrich-Ebert-Ring zu Graffiti-Sprühereien. Es konnten mehrere Tags in grün und lila im selben Stil festgestellt werden. Art: Schlangenlinien, Tags (Skürr, Bean, Upps, Be Happy und/oder Smileys) Insgesamt wurden 20 Gebäude angegangen und besprüht.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Koblenz 1, 0261-103 2510, zu melden.

