Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom 20.10.2019

Goslar (ots)

Goslar

Körperverletzung in Diskothek

Am Sonntag, den 20.10.2019, kam es in den frühen Morgenstunden in einer Goslarer Diskothek in der Baßgeige zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Goslarer und einem 29-jährigen Hildesheimer. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 20.10.2019, gegen 00:28 Uhr, wird in der Straße Erlenweg aus einer Personengruppe heraus gegen den Außenspiegel eines geparkten Pkw getreten. Dieser wird hierbei beschädigt. Aufgrund eines Zeugenhinweises mit einer Täterbeschreibung kann die Personengruppe angetroffen und kontrolliert werden. Den Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen einer Sachbeschädigung.

Körperverletzung in Diskothek

Am Sonntag, den 20.10.2019, kam es in den frühen Morgenstunden in einer Goslarer Diskothek in der Baßgeige zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Seesener und einem 24-jährigen Hildesheimer. Der 24-Jährige schlug dem 29-Jährigen mit einem Glas gegen den Hinterkopf. Dem Seesener erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Brand einer Gartenlaube

Am Samstag, den 19.10.19, gegen 06:00 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Gartenlaube neben dem KGV Königsberger Straße. Infolge des Brandes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 EUR.

Seese, POK

