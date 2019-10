Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 19./20.10.2019

Goslar (ots)

Ungebetene Gäste

Fünf Männer im Alter von 20 - 47 Jahren, suchten in der Nacht des 20.10.19, gg. 03:00 Uhr, eine Gaststätte in der Rudolf-Huch-Straße in Bad Harzburg auf. Hier verhielten sie sich verbal aggressiv und pöbelten andere Gäste an. Mehrfache Aufforderungen des Gastwirtes, das Lokal zu verlassen, wurden durch die Personen ignoriert. Erst das Erscheinen der Polizei vor Ort konnte die Personen zum Gehen animieren. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Kennzeichendiebstahl

Bereits in der Nacht vom 18./19.10.19, zwischen 18:00 Uhr - 10:20 Uhr, wurden an einem in der Reischauerstraße in Bad Harzburg geparkten Pkw, Renault Twingo, das vordere sowie das hintere Kfz.-Kennzeichen entwendet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem PK Bad Harzburg, 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen. MAP

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell