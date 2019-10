POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung an Pkw Am Freitag den 18.10.2019, gegen 23 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen im Hohen Weg, auf dem dortigen Altstadtparkplatz, abgestellten Pkw Hyundai. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Telefonnummer 05321/3390 zu melden.

Unfall mit 3 beteiligten Pkw auf der B 6

Am Freitag den 18.10.2019, gegen 17:25 Uhr, befuhr eine 38 jährige Salzgitteranerin mit ihrem Pkw die B 6 in Richtung Salzgitter, als sie vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt wartenden 71 jährigen Fahrzeugführer auffuhr. Infolge des heftigen Aufpralls wurde der 71 Jährige mit seinem Pkw auf eine ebenfalls vor ihm wartende 52 Jährige geschoben. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Die 38 jährige wurde leichtverletzt dem Krankenhaus zugeführt.

Falsche Polizeibeamte

In den Mittagsstunden des 18.10.2019 gaben sich bislang unbekannte Täter als falsche Polizeibeamte aus und betraten so das Reihenhaus eines älteren Ehepaares in Jürgenohl. Diese wollten den Safe und die Kleiderschränke "begutachten". Da dem Ehepaar das Verhalten und die Vorgehensweise der falschen Polizeibeamten verdächtig vorkam, rief die 82 Jährige über Notruf die Polizei. Es kam zum Glück zu keinem Diebstahl. Auffällig war in diesem Zusammenhang, dass einen Tag zuvor eine jüngere Frau bei dem Ehepaar klingelte und nach der Vermietung einer Wohnung fragte. Des weiteren wurde eine Toilettennutzung gefordert, um ins Haus zu gelangen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann oder einen ähnlich gelagerten Vorfall erlebt hat, meldet dieses bei der Polizei Goslar.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 17. auf den 18.10.2019 kam es zu mindestens 10 Sachbeschädigungen an Pkw durch Zerstechen der Autoreifen. Der oder die Täter begingen ihre Taten in den Straßen Wachtelpforte, Klubgartenstraße, Lampestraße und Wittenstraße. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar zu melden.

