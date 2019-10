Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Körperverletzung:

Am Donnerstag, den 17.10.2019, gegen 11.00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Straße Am Breitenberg eingesetzt, nachdem es dort zu einer Köperverletzung mit einem Messer gekommen war. Im Zuge von Streitigkeiten hatte eine 42jährige Frau mit einem Küchenmesser eine Bekannte leicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

