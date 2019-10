POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.10.2019

Polizeiinspektion Goslar

Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 17.10.2019, gegen 15:00 Uhr, versuchten ein 32-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau aus Hildesheim Kosmetika aus einem Einkaufsmarkt in der Hildesheimer Straße zu entwenden. Hierbei wurden die beiden durch das Personal erwischt. Bei der im Anschluss stattfindenden Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die Hildesheimer eingeleitet.

Hosen geklaut

Am Donnerstag, 17.10.2019, gegen 17:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte, männliche Person drei Hosen von einem Kleiderständer eines Bekleidungsgeschäfts in der Hokenstraße. Zeugen wollen den Vorgang beobachtet haben. Der Eigentümerin entstand Sachschaden in Höhe von 150 EUR.

Diebstahl von Elektrogeräten

Am Donnerstagmittag und am späten Nachmittag kam es zu mehreren Diebstählen in Goslar. Zunächst entwendete 37-jähriger Mann aus Hannover zwei Bluetooth Musikboxen aus den Auslagen eines Telekommunikations-Geschäfts in der Fischemäkerstraße. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 EUR. Am Nachmittag entwendete der Hannoveraner im Zusammenspiel mit einer 32-jährigen Frau und einem 38-jährigen Mann aus Bad Harzburg mehrere Gegenstände aus einem Elektrofachmarkt Im Schleeke. Hier konnten sie von der Polizei angetroffen werden. Die zuvor entwendeten Bluetooth-Boxen wurden aufgefunden und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Beleidigung und Widerstand

Am Donnerstag, 17.10.2019, wurde die Polizei in die Nachbarschaft der Heinrich-Pieper-Straße gerufen. Hier habe eine 42-jährige Goslarerin eine 47-jährige Frau, ebenfalls aus Goslar, beleidigt. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahme wird die 47-jährige zunehmend aggressiver und tritt und schlägt nach den eingesetzten Polizeibeamten. Sie wurde daraufhin kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr am gestrigen Donnerstag, stößt vermutlich ein Fahrradfahrer gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Chevrolet in der Kolberger Straße. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Oker

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wolfenbütteler Straße. Hier stieß am gestrigen Donnerstag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den sich dort befindenden Jägerzaun. Videoaufnahmen bestätigen den Unfallhergang und werden derzeit ausgewertet.

Auffahrunfall

Am Donnerstag, 17.10.2019, gegen 18:05 Uhr, wollte ein 20-jähriger Mann aus Goslar mit seinem Pkw VW-Transporter aus Richtung Oker kommend nach links in die Peter-Henlein-Str. abbiegen. Hierbei musste er einem querenden Fahrradfahrer Vorrang gewähren. Dies übersah ein hinter ihm fahrender 49-jähriger Mann aus Zilly mit seinem Pkw Hyundai und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

