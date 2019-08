Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190820.4 Tellingstedt: Es ist wieder da...(Folgemeldung zu 190819.2)

Tellingstedt (ots)

Spät, aber nicht zu spät war die Einsicht derjenigen, die am vergangenen Wochenende von einem Streifenwagen in Tellingstedt ein Kennzeichenschild entwendet hatten. Am heutigen Morgen fanden die Mitarbeiter der Polizeistation das abhanden gekommene Schild samt nettem Entschuldigungsschreiben und einer kleinen Süßigkeit an der Tür ihrer Dienststelle - Dithmarscher Ehrlichkeit?

Merle Neufeld

