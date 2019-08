Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190820.3 Heide: Einbruch in Geschäft

Heide (ots)

Bei einem Einbruch in eine Confiserie in Heide haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zwar einen Safe entwendet, diesen aber später tatortnah zurückgelassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Im Zeitraum von Samstagmittag bis zum Montagmorgen verschafften sich Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu dem Geschäft in der Friedrichstraße. Sie demontierten einen Tresor und nahmen diesen mit. Aus unbekannten Gründen ließen sie den Safe dann jedoch stehen und flüchteten ohne Beute. Der Sachschaden, den die Täter anrichteten, dürfte bei etwa zweitausend Euro liegen. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können oder die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollten sich bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

