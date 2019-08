Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190820.2 Itzehoe: Reifen entwendet

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in Itzehoe gewaltsam in ein Fahrzeug eingedrungen und haben aus dem Inneren einen Satz Reifen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Im Zeitraum vom vergangenen Freitagabend bis zum Montagvormittag begaben sich Diebe auf das Gelände eines Autohandels in der Potthofstraße. Sie schlugen dort die Heckscheibe eines abgestellten Volkswagens ein und stahlen aus dem Kofferraum vier Sommerreifen auf Alufelgen im Gesamtwert von etwa 600 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Stehlgut geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell